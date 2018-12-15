"У меня нет слов": Балотелли раскритиковал тренерский штаб Ниццы

Новости спорта:

Форвард французской Ниццы Марио Балотелли рассказал о тяжелой ситуации в команде, которая по словам итальянца нуждается в большей игровой злости.

«Мы не можем сделать два точных паса, настолько нам тяжело играть. Смотрю, что мы делаем на тренировках и у меня нет слов. Я сегодня пробил мимо ворот и я зол на себя, а остальные игроки промахиваются, но говорят что все будет хорошо. Нам нужно разозлиться», — сказал Балотелли в документальном фильме Canal+, посвященном тренеру Ниццы Патрику Виейра.

Ранее сообщалось о том, что форвард повздорил с тренером команды и что контракт Балотелли может быть не продлен.

В нынешнем сезоне Ницца идет на 7 месте Лиги 1, а в их активе после 16 туров лишь 12 забитых мячей. Столько же у Генгама и на один гол меньше у Реймса, все остальные команды чемпионата забили больше.

В нынешнем сезоне итальянец сделал лишь одну результативную передачу в 14 играх Лиги 1.