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"У меня нет слов": Балотелли раскритиковал тренерский штаб Ниццы

&quot;У меня нет слов&quot;: Балотелли раскритиковал тренерский штаб Ниццы
14:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:

Форвард французской Ниццы Марио Балотелли рассказал о тяжелой ситуации в команде, которая по словам итальянца нуждается в большей игровой злости.

«Мы не можем сделать два точных паса, настолько нам тяжело играть. Смотрю, что мы делаем на тренировках и у меня нет слов. Я сегодня пробил мимо ворот и я зол на себя, а остальные игроки промахиваются, но говорят что все будет хорошо. Нам нужно разозлиться», — сказал Балотелли в документальном фильме Canal+, посвященном тренеру Ниццы Патрику Виейра.

Ранее сообщалось о том, что форвард повздорил с тренером команды и что контракт Балотелли может быть не продлен.

В нынешнем сезоне Ницца идет на 7 месте Лиги 1, а в их активе после 16 туров лишь 12 забитых мячей. Столько же у Генгама и на один гол меньше у Реймса, все остальные команды чемпионата забили больше.

В нынешнем сезоне итальянец сделал лишь одну результативную передачу в 14 играх Лиги 1.

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Футбол, Лига 1, Марио Балотелли, ФК Ницца, Новости футбола.
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