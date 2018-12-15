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Марсело - о возможном уходе из Реала

Марсело - о возможном уходе из Реала
15:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Один из лидеров Реала Марсело не планирует покидать мадридский клуб.

Защитник сборной Бразилии и мадридского Реала Марсело заявил, что не планирует покидать свой клуб вне зависимости от обстоятельств.

“Никогда не приходила в голову мысль покидать клуб и искать другой вариант для продолжения карьеры. Я всегда делал все возможное, чтобы остаться в «Реале». И даже если мне будут предоставлять по 15 минут игрового времени в каждом матче, каждую из них я буду тратить на то, чтобы команда добилась победы”,- цитирует бразильца Club del Deportista.

Напомним, что в одном из недавних матчей Марсело хотел передать капитанскую повязку Иско, но тот отказался ее принять.

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ФК Реал, Футбол, Марсело, Новости футбола.
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