Призы для них ценны, только когда они сами их получают: Модрич о Месси и Роналду

Новости спорта: Лука Модрич прокомментировал тот факт, что Криштиану Роналду и Лионель Месси не посетили церемонию награждения "Золотой мяч-2018".

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал решение форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси не посещать церемонию награждения, на которой вручался "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

"Не могу объяснить, почему кто-то решил не посещать церемонию, но это их выбор. Выходит, призы для них ценны, только когда они сами их получают. Думаю, это нечестно по отношению к другим игрокам, болельщикам, и людям, голосовавшим за них на протяжении десяти лет. Однако каждый ведёт себя так, как считает нужным.

Здесь всё просто. Роналду и Месси доминировали в футболе на протяжении последних десяти лет. Если мы говорим об игре в отдельно взятом сезоне, то здесь голоса большинства совпали. Или они ошиблись? Если мы будем выбирать исходя из мастерства игроков, то останется только отдавать все призы Месси и Роналду и не проводить никаких голосований", — приводит слова Модрича Sportske Novosti.