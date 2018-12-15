Манчестер Сити обыграл Эвертон: обзор матча (Видео)

Новости спорта: Видео обзор матча 17-го тура АПЛ Манчестер Сити - Эвертон.

Манчестер Сити благодаря дублю Жезуса и голу Стерлинга довел дело до победы в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. Эта победа позволила подопечным Хосепа Гвардиолы возглавить турнирную таблицу АПЛ. Завтра, 16 декабря, Ливерпуль в случае победы на Манчестер Юнайтед может вернуть себе пальму первенства.

Манчестер Сити - Эвертон 3:1

Голы: Габриэль Жезус, 22, 50, Стерлинг, 69 — Калверт-Льюин, 65

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт, Делф — Б. Силва, Фернандиньо, Гюндоган — Марез (Де Брюйне, 75), Габриэль Жезус, Сане (Стерлинг, 66)

Эвертон: Пикфорд — Коулмен (Уолкотт, 57), Мина, Кин, Зума, Динь — Калверт-Льюин, Гомеш, Сигурдссон (Дэвис, 81), Бернард (Лукман, 57) — Ришарлисон

Предупреждения: Делф — Динь, Калверт-Льюин