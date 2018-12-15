Бавария забила Ганноверу 4 безответных мяча (Видео)

Новости спорта: Мюнхенская "Бавария" в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги разгромила "Ганновер-96".

Встреча прошла в Ганновере на стадионе "HDI-Арена" и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Ганновер — Бавария 0:4

Голы: Киммих, 2, Алаба, 29, Гнабри, 54, Левандовски, 62.

Авторами голов стали защитники Йозуа Киммих и Давид Алаба, а также нападающие Серж Гнабри и Роберт Левандовски.

Победная серия "Баварии" в чемпионате Германии достигла трёх матчей. "Ганновер-96" потерпел третье поражение в последних четырёх встречах. "Бавария", набрав 30 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги, "Ганновер-96" (10) — 18-е.

Составы команд:

Ганновер: Эссер — Виммер, Антон, Фелипе (Маина, 46) — Харагучи, Уолес, Швеглер, Острзолек — Фуллкруг (Элез, 73), Вейдандт, Асано (Муслия, 62).

Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба (Рафинья, 73) — Горецка, Алькантара — Гнабри, Мюллер (Вагнер, 79), Коман (Санчеш, 73) — Левандовски.

Предупреждения: Фелипе.