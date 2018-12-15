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Суббота, 15.12.2018
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Инфантино рассказал, когда примут решение о количестве команд на ЧМ-2022

Инфантино рассказал, когда примут решение о количестве команд на ЧМ-2022
21:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Джанни Инфантино рассказал, когда примут решение касательно увеличения количества команд на финальной части чемпионата мира по футболу.

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, когда точно станет известно, будет ли расширение финальной части чемпионатов мира уже с розыгрыша 2022 года, который пройдет в Катаре, или же это произойдет лишь к ЧМ-2026 года.

"Честно говоря, еще нет окончательного ответа. В марте будет конгресс, там все решится"

В основном все выступают за расширение, ведь это не просто 16 дополнительных футбольных команд. Это осуществление мечты сыграть на чемпионате мира для намного большего количества стран", - цитирует слова Джанни AFP.

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ФИФА, Футбол, Джанни Инфантино, Новости футбола, ЧМ-2022.
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