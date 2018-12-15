Инфантино рассказал, когда примут решение о количестве команд на ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, когда точно станет известно, будет ли расширение финальной части чемпионатов мира уже с розыгрыша 2022 года, который пройдет в Катаре, или же это произойдет лишь к ЧМ-2026 года.
"Честно говоря, еще нет окончательного ответа. В марте будет конгресс, там все решится"
В основном все выступают за расширение, ведь это не просто 16 дополнительных футбольных команд. Это осуществление мечты сыграть на чемпионате мира для намного большего количества стран", - цитирует слова Джанни AFP.