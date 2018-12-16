Ювентус обыграл Торино в 16 туре Серии А

Новости спорта: Гол португальского форварда Криштиану Роналду принес Ювентусу победу над Торино в 16 туре Серии А.

«Ювентус» одержал победу в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Торино». Туринское дерби состоялось на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч забил португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 70-й минуте.

Победная серия «Ювентуса» в чемпионате Италии достигла семи матчей. Для «Торино» это поражение стало первым в последних четырёх встречах.

«Ювентус», набрав 46 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А, «Торино» (22) — шестое.

В следующем туре команда Массимилиано Аллегри на домашнем поле сыграет с римской «Ромой», а подопечные Вальтера Маццарри в гостях встретятся с «Сассуоло». Оба матча состоятся 22 декабря.