Леоненко раскритиковал трансферную политику Динамо

Новости спорта: 49-летний бывший игрок киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал руководство киевского клуба.

"В свое время со мной плохо поступили. Держали в клубе пока ноги не сотрутся. Мне не предлагали, но я бы и не пошел работать в "Динамо". Нужно к людям прислушиваться. А Игорь Михайлович думает, что если он платит деньги, то мнения других ему не интересны. Суркис остался в 90-х! Разве это тайна, что он лично сам покупает футболистов? Это нормально? Конечно, нет! Поэтому нет результатов. Я и так бесплатные советы раздаю. Бери, делай, исправляй ситуацию. Ошибки нужно признавать. В дискуссии главное что? Из споров, как из поражений, важно извлекать какую-то пользу. А что происходит в нашем случае? Ты ничего не понимаешь, и ты ничего не понимаешь. В итоге – жопа, что в игре, что в отношениях.

В "Шахтере" Луческу с Ахметовым брали талантливых бразильцев и делали из них звезд. Это был своеобразный конвейер. И это супер! У Игоря Михайловича совсем по-другому. Ринат Леонидович может смело сказать: "Вы посмотрите, где играют мои футболисты". Игорь Суркис такими успехами похвалиться не может, кроме трансферов Шевченко и Лужного. Больше никого нет! Ну ладно, Максимова продал в бременский "Вердер" и Ярмоленко в "Боруссию". У Реброва не получилось в "Тоттенхэме". Все! Кем хвастаться? А мог продать Головко в "Ливерпуль". Но через какое-то время Александр поехал на просмотр, когда и даром, по сути, был уже не нужен. Видите, какие разные истории. Вот такой у "Динамо" неправильный подход.

На первом месте должен быть характер. Можно быть разгильдяем, но если человек выполняет работу на поле и является хорошим футболистом, то его нужно или терпеть или ждать пока он сыграет хорошую игру и продавать. Но в "Динамо" никогда такого не было. Единственный раз повезло Андрею Шевченко. Он счастливчик. Вы много помните игроков "бело-синих", которые уехали из клуба в 23 года или раньше? Можете представить, чтобы меня отпустили из "Динамо"? Это из области фантастики! А таких игроков, как Шевченко, было минимум восемь человек. А если бы этих игроков могли продать? Чтобы сказал Игорь Суркис? Он все еще остался в далеком прошлом. Я заказываю музыку, слушайте все меня. Вот поэтому я бы и не пошел работать в "Динамо". Но я бы там надолго не задержался. Какого черта я должен все это терпеть? Представим, что я селекционер. Поехал, нашел классного футболиста, а мне говорят: "Парень, ты ни хрена не понимаешь, возьму-ка я другого игрока". Ведь так происходит в "Динамо"!", — считает Леоненко.

Леоненко защищал цвета "Динамо" с 1992-го по 1998-й годы.