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Отец капитана Штутгарта Гентнера умер на стадионе во время матча

Отец капитана Штутгарта Гентнера умер на стадионе во время матча
13:07 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Кристиан Гентнер потерял отца.

Накануне Штутгарт одержал домашнюю победу в матче Бундеслиги против Герты со счетом 2:1.

После матча капитан команды Кристиан Гентнер был в отличном расположении духа и улыбаясь давал интервью журналистам. Немного позже ему сообщили, что его отец скончался прямо во время матча.

Герберт Гентнер смотрел поединок с Гертой в VIP-ложе. В один момент ему стало плохо, врачи попытались помочь мужчине, но не смогли его спасти. Он умер прямо на стадионе.

"Штутгарт соболезнует в связи со смертью Герберта Гентнера, отца капитана нашей команды Кристиана Гентнера. Клуб выражает свои соболезнования и предлагает поддержку семье Гентнер", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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Футбол, ФК Штутгарт, Новости футбола, Кристиан Гентнер.
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