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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть матч

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть матч
14:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: 16 декабря Ливерпуль примет Манчестер Юнайтед в центральном матче игрового дня.

В воскресенье, 16 декабря, в Англии состоится центральный матч 17-го тура Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. Игра пройдет на стадионе Энфилд, начало встречи в 18:00 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2".

На данный момент Ливерпуль и МЮ занимают второе и шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Мерсисайдский клуб всего на одно очко отстает от лидирующего МС, имея 1 игру в запасе. Манчестер Юнайтед от зоны Лиги чемпионов отделают восемь очков.

Для подопечных Жозе Моуриньо игра будет нести определяющий характер. В случае поражения Красных Дьяволов отставание от лидера чемпионата составит катастрофические 19 баллов. В свою очередь, Ливерпуль в случае успеха в сегодняшнем поединке опередит Манчестер Сити и возглавит турнирную таблицу АПЛ.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Ливерпуль - Манчестер Юнайтед.
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