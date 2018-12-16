Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
Далакян - Леброн. Видео боя
Далакян - Леброн. Видео боя
Елизавета Яхно - лучшая синхронистка мира 2018
Елизавета Яхно - лучшая синхронистка мира 2018
Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018
Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018

Куртуа рассказал, почему Симеоне критикует Реал

Куртуа рассказал, почему Симеоне критикует Реал
16:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Тибо Куртуа прокомментировал критику Диего Симеоне в адрес Реала.

Голкипер Тибо Куртуа прокомментировал слова главного тренера мадридского "Атлетико"Диего Симеоне, ранее заявившего, что бельгиец стал лучшим вратарём года по версии ФИФА только из-за того, что выступает за "Реал».

"Симеоне критикует "Реал», чтобы быть популярным у своих болельщиков. Он всегда так делает — атакует "Реал», потому что это лучший клуб в мире. Конечно, нужно уважать мнение каждого, но когда кто-то критикует клуб, который является лучшим в мире, он занимается обыкновенным популизмом.

Диего сказал, что я получил награду лучшему вратарю только из-за того, что играю за "Реал». Но во время чемпионата мира я был игроком "Челси», а голосование заканчивалось в июле. Ян Облак — тоже отличный голкипер. Он мог получить больше очков, но в голосовании принимают участие много людей», — приводит слова Куртуа Goal.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Тибо Куртуа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Далакян - Леброн. Видео боя
02 Далакян победил Леброна: как это было
03 Далакян защитил титул чемпиона мира, досрочно остановив Леброна
04 Сауль Альварес - Рокки Филдинг. Видео нокаута
05 Биатлон. Результаты женской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь