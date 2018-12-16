Куртуа рассказал, почему Симеоне критикует Реал

Новости спорта: Тибо Куртуа прокомментировал критику Диего Симеоне в адрес Реала.

Голкипер Тибо Куртуа прокомментировал слова главного тренера мадридского "Атлетико"Диего Симеоне, ранее заявившего, что бельгиец стал лучшим вратарём года по версии ФИФА только из-за того, что выступает за "Реал».

"Симеоне критикует "Реал», чтобы быть популярным у своих болельщиков. Он всегда так делает — атакует "Реал», потому что это лучший клуб в мире. Конечно, нужно уважать мнение каждого, но когда кто-то критикует клуб, который является лучшим в мире, он занимается обыкновенным популизмом.

Диего сказал, что я получил награду лучшему вратарю только из-за того, что играю за "Реал». Но во время чемпионата мира я был игроком "Челси», а голосование заканчивалось в июле. Ян Облак — тоже отличный голкипер. Он мог получить больше очков, но в голосовании принимают участие много людей», — приводит слова Куртуа Goal.