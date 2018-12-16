Роналду продает первый автомобиль по завышенной цене

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял решение продать свой первый автомобиль, сообщает AS.
По данным источника, португалец выставил на продажу своё первое авто Audi S3 Coupe за € 20 тыс., несмотря на то что его рыночная стоимость колеблется от € 6 до 10 тыс. Эту машину форвард купил в 2003 году, когда выступал за «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что 33-летний Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, а затем перешёл в «Реал» за € 94 млн. Минувшим летом форвард перебрался в «Ювентус» за € 117 млн. В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Италии, стал автором 11 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.