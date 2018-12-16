Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
Далакян - Леброн. Видео боя
Далакян - Леброн. Видео боя
Елизавета Яхно - лучшая синхронистка мира 2018
Елизавета Яхно - лучшая синхронистка мира 2018
Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018
Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018

Роналду продает первый автомобиль по завышенной цене

Роналду продает первый автомобиль по завышенной цене
17:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Португальский форвард Криштиану Роналду выставил на продажу свой первый автомобиль.

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял решение продать свой первый автомобиль, сообщает AS.

По данным источника, португалец выставил на продажу своё первое авто Audi S3 Coupe за € 20 тыс., несмотря на то что его рыночная стоимость колеблется от € 6 до 10 тыс. Эту машину форвард купил в 2003 году, когда выступал за «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что 33-летний Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, а затем перешёл в «Реал» за € 94 млн. Минувшим летом форвард перебрался в «Ювентус» за € 117 млн. В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Италии, стал автором 11 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Автомобиль, ФК Ювентус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Далакян - Леброн. Видео боя
02 Далакян победил Леброна: как это было
03 Далакян защитил титул чемпиона мира, досрочно остановив Леброна
04 Сауль Альварес - Рокки Филдинг. Видео нокаута
05 Биатлон. Результаты женской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь