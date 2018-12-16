Саутгемптон - Арсенал 3:2 видео голов и обзор матча (Видео)

Новости спорта: Саутгемптон прервал беспроигрышную серию Арсенала из 22 матчей.

В отчетном туре Арсенал отправился в гости к Саутгемптону, который недавно получил нового тренера.

Подопечные Унаи Эмери уехали из Саутгемптона ни с чем (2:3).

Саутгемптон — Арсенал 3:2

Голы: Ингз, 20, 44, Остин, 85 — Мхиатрян, 28, 54.

Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Вестергор, Йосида — Валери, Хейбьерг, Ромеу, Таргетт — Редмонд (Лонг, 64), Армстронг (Джонсон, 90+4) — Ингз (Остин, 72)

Арсенал: Лено — Бельерин (Ляказетт, 46), Лихтштайнер (Майтлэнд-Найлз, 74), Косельни, Монреаль — Торрейра, Джака, Гендузи — Мхитарян, Ивоби (Озил, 70) — Обамеянг

Предупреждения: Беднарек, Армстронг, Лонг — Косельни.