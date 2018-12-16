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Челси на выезде обыграл Брайтон

Челси на выезде обыграл Брайтон
18:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Челси переиграл Брайтон за счет хорошей игры в первом тайме.

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Челси». Встреча проходила на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметились Педро Родригес и Эден Азар, которые отличились на 17-й и 33-й минутах соответственно. За хозяев гол на 66-й минут забил Соломон Марч. Таким образом, «Челси» одержал вторую подряд победу в АПЛ, а «Брайтон» потерпел второе кряду поражение.

«Челси» (37 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая на семь очков от лидирующего «Манчестер Сити». «Брайтон» (21) — на 13-м месте.

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ФК Челси, АПЛ, ФК Брайтон, Новости футбола.
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