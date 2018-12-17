В Карпатах прокомментировали трансфер Шведа в Динамо

Новости спорта: Вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук заявил, что слухи о скором переходе полузащитника львовян Марьяна Шведа в «Динамо» не имеют под собой оснований.

«Информация о переходе Шведа в «Динамо» абсолютно не правдива. При всем уважении к «Динамо», мы смотрим в сторону Европы. У нас есть идеи, мы хотим, чтобы наши молодые исполнители имели шанс ехать в европейские чемпионаты, а оттуда возвращались и помогали сборной Украины становиться сильнее.

У меня есть мечта, план, надежда, что лет через пять в сборной Украины будет минимум пять экс-карпатовцев.

Клаусула Шведа 2 миллиона евро? Это и правда, и нет. Есть различные опции, в зависимости от того, из какого чемпионата придет предложение. Условный «Шахтер» может заплатить десять», — рассказал Смалийчук.

В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Шведа 17 матчей, 8 голов и 2 результативные передачи. Его статистка здесь.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало «Карпатам» предложение о выкупе Шведа.