Скачать
Понедельник, 17.12.2018
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
Гимн сборной Беларуси перепутали с песней из &quot;Ну, погоди&quot;
Гимн сборной Беларуси перепутали с песней из "Ну, погоди"
Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед и возглавил чемпионат Англии
Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед и возглавил чемпионат Англии

В Карпатах прокомментировали трансфер Шведа в Динамо

В Карпатах прокомментировали трансфер Шведа в Динамо
00:11 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: Вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук заявил, что слухи о скором переходе полузащитника львовян Марьяна Шведа в «Динамо» не имеют под собой оснований.

«Информация о переходе Шведа в «Динамо» абсолютно не правдива. При всем уважении к «Динамо», мы смотрим в сторону Европы. У нас есть идеи, мы хотим, чтобы наши молодые исполнители имели шанс ехать в европейские чемпионаты, а оттуда возвращались и помогали сборной Украины становиться сильнее.

У меня есть мечта, план, надежда, что лет через пять в сборной Украины будет минимум пять экс-карпатовцев.

Клаусула Шведа 2 миллиона евро? Это и правда, и нет. Есть различные опции, в зависимости от того, из какого чемпионата придет предложение. Условный «Шахтер» может заплатить десять», — рассказал Смалийчук.

В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету Шведа 17 матчей, 8 голов и 2 результативные передачи. Его статистка здесь.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало «Карпатам» предложение о выкупе Шведа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, УПЛ, Новости футбола, Марьян Швед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гимн сборной Беларуси перепутали с песней из "Ну, погоди"
02 Воронин поддержал российских заключенных футболистов Кокорина и Мамаева
03 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча
04 Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед и возглавил чемпионат Англии
05 Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь