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Воронин поддержал российских заключенных футболистов Кокорина и Мамаева

Воронин поддержал российских заключенных футболистов Кокорина и Мамаева
19:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Украинский экс-футболист Андрей Воронин записал видеообращение.

Бывший футболист сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин выразил поддержку полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину, которые в данный момент находятся в СИЗО «Бутырка».

"Ребята, держитесь, будьте сильными! Я надеюсь, что этот кошмар скоро закончится и вы будете опять со своими семьями. И будете радовать миллионы болельщиков своей игрой. Держитесь, мы с вами!" — сказал в своём видеообращении Воронин, которое было опубликовано в «инстаграме» Кокорина.

Напомним, что 8 октября Мамаев и Кокорин вместе со своими друзьями поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате которых пострадали три человека. Суд избрал им меру пресечения в виде нахождения под арестом до 8 декабря, которая затем была продлена до 8 февраля.

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Андрей Воронин, Кокорин, Новости футбола, Мамаев, ФК Динамо Москва.
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