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Депай вспомнил, как ему не удалось заиграть в МЮ

Депай вспомнил, как ему не удалось заиграть в МЮ
23:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Голландец Мемфис Депай рассказал, почему у него не получилось заиграть в МЮ.

Экс-форвард английского Манчестер Юнайтед Мемфис Депай, который сейчас играет за французский Лион сказал, что он сам виноват в неудачном выступлении за "красных". Также голландец поведал о своих взаимоотношениях с наставниками в английском клубе.

"Когда я играл за МЮ под руководством ван Гала, у нас не было конфликтов. У футболистов было недопонимание. Мы не показывали хорошей игры. Какие-то вещи я не мог понять. Ведь если у тренера в команде есть такие молодые игроки, как Марсьяль, Шоу и другие, им нужна свобода.

Перед уходом из Манчестер Юнайтед я сказал Моуринью, что стану топ-футболистом. Он ответил: "Хорошо, надеюсь на это, а также на то, что когда-нибудь мы вернем тебя сюда". У нас никогда не было плохих отношений с Жозе.

Не думаю, что мой период неудачных выступлений в МЮ связан с английской прессой. Написанное там не влияет на то, что ты показываешь на поле. Бывало, что я не использовал предоставленные шансы и не оправдывал возложенных ожиданий. Но Манчестер Юнайтед — великий клуб, в котором я не чувствовал, что ко мне относились как-то неправильно или плохо", - приводит слова Мемфиса The Times.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Лион, Мемфис Депай.
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