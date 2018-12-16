Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча

Новости спорта: Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед и возглавил чемпионат Англии.

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

После матча «Ливерпуль», набрав 45 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Манчестер Юнайтед» (26) остался на шестом месте.

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед. Обзор матча

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Мане, 24, Шакири, 73, 81 — Лингард, 33.

Ливерпуль: Алиссон — Клайн, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Вейналдум, Кейта (Шакири, 70) — Салах, Фирмино, Мане (Хендерсон, 84).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Байи, Линделеф, Дармиан — Далот (Феллаини, 46), Эррера (Мартиаль, 79), Матич, Лингард (Мата, 85), Янг — Лукаку, Рашфорд.

Предупреждение: Далот, Лукаку.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Матч состоится 21 декабря. «МЮ» предстоит гостевая игра с «Кардифф Сити» (22 декабря).