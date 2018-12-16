Моуриньо: Манчестер Юнайтед в этом сезоне не выиграет АПЛ

Новости спорта: Наставник манкунианцев Жозе Моуринью прокомментировал поражение от Ливерпуля.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения в гостевом матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3) выразил мнение, что в этом сезоне команда может максимум рассчитывать на четвёртое место в турнирной таблице.

«Что вы имеете в виду, когда задаёте мне вопрос о том, смогу ли я исправить положение? Вы имеете в виду, смогу ли я выиграть АПЛ в этом сезоне? Нет, конечно же. Мы можем финишировать в топ-4. Это будет сделать нелегко. Мы точно сможем финишировать в топ-6. В лучшем случае сможем рассчитывать на топ-4. Сейчас мы можем думать только о пятом месте, а позже – о четвёртом.

Задавая мне вопрос о том, играют ли футболисты ради меня, вы подразумеваете, что они — нечестны? Я верю в то, что они честны, вы – нет. Ребята выкладываются по полной каждый день и каждую минуту. Их можно было бы назвать нечестными, если бы они этого не делали», — цитирует Моуринью BBC.

После матча «Ливерпуль», набрав 45 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Манчестер Юнайтед» (26) остался на шестом месте.