Наполи вырвало победу над Кальяри в компенсированное время

Новости спорта: В матче 16-го тура чемпионата Италии «Кальяри» уступил «Наполи» счётом 0:1.

Команда Карло Анчелотти тяжело отходила от поражения в Ливерпуле и чуть не потеряла важные очки в чемпионате, но штрафной в исполнении Милика спас для них результат игры против Кальяри (1:0).

Матч прошёл с преимуществом «Наполи», который нанёс 12 ударов по воротам против шести у соперника, но забить гостям удалось лишь в самой концовке встречи. Победу неаполитанскому клубу принёс гол Аркадиуша Милика, который был забит на 91-й минуте.

После матча «Наполи», набрав 38 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Отставание неаполитанцев от лидирующего «Ювентуса» составляет восемь очков. «Кальяри» (17) остался на 13-м месте.

Кальяри — Наполи 0:1

Гол: Милик, 90+1.

Кальяри: Краньо — Писакане (Чигарини, 86), Романья (Андреолли, 80), Клаван, Падоин — Фараго, Брадарич, Ионицэ, Барелла — Педро, Фариас (Сау, 69).

Наполи: Оспина — Малькюи (Кальехон, 81), Максимович, Кулибали, Гулам — Унас (Инсинье, 71), Аллан, Диавара (Мертенс, 62), Зьелински — Фабиан — Милик.

Предупреждения: Падоин, Сау — Максимович, Инсинье.