Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
Гимн сборной Беларуси перепутали с песней из &quot;Ну, погоди&quot;
Гимн сборной Беларуси перепутали с песней из "Ну, погоди"
Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед и возглавил чемпионат Англии
Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед и возглавил чемпионат Англии

Наполи вырвало победу над Кальяри в компенсированное время

Наполи вырвало победу над Кальяри в компенсированное время
21:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: В матче 16-го тура чемпионата Италии «Кальяри» уступил «Наполи» счётом 0:1.

Команда Карло Анчелотти тяжело отходила от поражения в Ливерпуле и чуть не потеряла важные очки в чемпионате, но штрафной в исполнении Милика спас для них результат игры против Кальяри (1:0).

Матч прошёл с преимуществом «Наполи», который нанёс 12 ударов по воротам против шести у соперника, но забить гостям удалось лишь в самой концовке встречи. Победу неаполитанскому клубу принёс гол Аркадиуша Милика, который был забит на 91-й минуте.

После матча «Наполи», набрав 38 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Отставание неаполитанцев от лидирующего «Ювентуса» составляет восемь очков. «Кальяри» (17) остался на 13-м месте.

Кальяри — Наполи 0:1

Гол: Милик, 90+1.

Кальяри: Краньо — Писакане (Чигарини, 86), Романья (Андреолли, 80), Клаван, Падоин — Фараго, Брадарич, Ионицэ, Барелла — Педро, Фариас (Сау, 69).

Наполи: Оспина — Малькюи (Кальехон, 81), Максимович, Кулибали, Гулам — Унас (Инсинье, 71), Аллан, Диавара (Мертенс, 62), Зьелински — Фабиан — Милик.

Предупреждения: Падоин, Сау — Максимович, Инсинье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Наполи, Серия А, ФК Кальяри, Чемпионат Италии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Далакян - Леброн. Видео боя
02 Далакян победил Леброна: как это было
03 Далакян защитил титул чемпиона мира, досрочно остановив Леброна
04 Сауль Альварес - Рокки Филдинг. Видео нокаута
05 Биатлон. Результаты женской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь