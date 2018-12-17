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Клопп: Мы хотели победить МЮ и не думали о титуле

Клопп: Мы хотели победить МЮ и не думали о титуле
04:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал важную победу над МЮ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в домашнем матче 17-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

«Очень доволен сегодняшней игрой «Ливерпуля». Парни сыграли превосходно. Мы боролись и играли в футбол с невероятно сильной командой. «Манчестер Юнайтед» не хотел играть от обороны, но мы не позволили ему многого. Парни хотели одержать победу в том числе и ради Алисона.

Что эта победа значит с точки зрения борьбы за титул? Сегодня мы играли с «Манчестер Юнайтед» и не думали о титуле. Просто хотели победить в сложном матче. Мы осознаём, что являемся хорошей командой, но это нужно доказывать снова и снова», — цитирует Клоппа BBC.

После матча «Ливерпуль», набрав 45 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Манчестер Юнайтед» (26) остался на шестом месте.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп.
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