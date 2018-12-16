Умер вратарь и первый чемпион Лацио

Новости спорта: По сообщениям итальянской прессы, сегодня умер экс-вратарь «Лацио» Феличе Пуличи.

Итальянский футбол понес тяжелую утрату. На 73-м году умер легендарный вратарь Феличе Пуличи, который защищал ворота "Лацио" в первый чемпионский сезон римской команды.

Пуличи становился чемпионом в сезоне 1973-74 годов, когда в "Лацио" играл под руководством Томмазо Маестрелли. Вратарь родился в Ломбардии, но его обожали все болельщики "орлов", а также уважают тифози "Ромы". За "Лацио" Пуличи сыграл 150 матчей подряд в течение пяти лет. Кроме этого, вратарь защищал ворота "Леко", "Новары", "Монцы" и "Асколи".

La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Felice Pulici, portiere della squadra biancoceleste che nel 1974 vinse il primo storico Scudetto



Il Club si unisce al dolore della famiglia pic.twitter.com/lKAM5q5gXA — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 16 декабря 2018 г.

"Лацио", президент клуба, тренеры, футболисты и весь штаб выражают глубокую скорбь. Феличе Пуличи - вратарь команды, которая выиграла первый скудетто для Лацио в 1974 году. Клуб скорбит вместе с его семьей", - говорится в сообщении на официальном сайте "Лацио".