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Умер вратарь и первый чемпион Лацио

Умер вратарь и первый чемпион Лацио
21:36 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: По сообщениям итальянской прессы, сегодня умер экс-вратарь «Лацио» Феличе Пуличи.

Итальянский футбол понес тяжелую утрату. На 73-м году умер легендарный вратарь Феличе Пуличи, который защищал ворота "Лацио" в первый чемпионский сезон римской команды.

Пуличи становился чемпионом в сезоне 1973-74 годов, когда в "Лацио" играл под руководством Томмазо Маестрелли. Вратарь родился в Ломбардии, но его обожали все болельщики "орлов", а также уважают тифози "Ромы". За "Лацио" Пуличи сыграл 150 матчей подряд в течение пяти лет. Кроме этого, вратарь защищал ворота "Леко", "Новары", "Монцы" и "Асколи".

"Лацио", президент клуба, тренеры, футболисты и весь штаб выражают глубокую скорбь. Феличе Пуличи - вратарь команды, которая выиграла первый скудетто для Лацио в 1974 году. Клуб скорбит вместе с его семьей", - говорится в сообщении на официальном сайте "Лацио".

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ФК Лацио, Серия А, Новости футбола, Феличе Пуличи.
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