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Сегодня Шахтер и Динамо узнают соперников в Лиге Европы

Сегодня Шахтер и Динамо узнают соперников в Лиге Европы
07:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В понедельник, 17 декабря, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ.

По итогам жеребьевки команды узнают имена соперников по 1/16 финала Лиги Европы; в этот же день состоится жеребьевка пар 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

32 команды в Лиге Европы при жеребьевке будут поделены на сеяных и несеяных. В число первых вошли 12 победителей групп - "Динамо" (Киев, Украина), "Арсенал", "Челси" (оба - Англия), "Байер", "Айнтрахт" (оба - Германия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Генк" (Бельгия), "Зенит" (Россия), "Бетис", "Вильярреал", "Севилья" (все - Испания), "Зальцбург" (Австрия), а также четыре клуба, занявшие третьи места в своих группах в Лиге чемпионов - "Бенфика" (Португалия), "Интер", "Наполи" (оба - Италия) и "Валенсия" (Испания).

Несеяными командами стали занявшие вторые места в группах Лиги Европы - "Селтик" (Шотландия), "Фенербахче" (Турция), "Лацио" (Италия), "Мальме" (Швеция), "Олимпиакос" (Греция), "Рапид" (Австрия), "Ренн" (Франция), "Спортинг" (Португалия), "Славия" (Чехия), "Краснодар" (Россия), БАТЭ (Беларусь), "Цюрих" (Швейцария). К ним добавились ставшие третьими в своих группах Лиги чемпионов "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Шахтер" (Донецк, Украина) и "Виктория" (Чехия).

Согласно регламенту, между собой не смогут сыграть клубы из одной группы, а также соперники из одной страны. Кроме того, будут разведены украинские и российские клубы.

Первые матчи пройдут на полях несеяных команд, УЕФА решил развести даты матчей с участием стамбульских "Фенербахче" и "Галатасарая". "Фенербахче" проведет свой матч 12 февраля, "Галатасарай", как и остальные команды, - 14 февраля. "Севилья" и "Арсенал" свои ответные матчи проведут 20 февраля, остальные команды - 21-го.

Жеребьевка Лиги Европы начнется в 14.00 по киевскому времени. Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку (Азербайджан).

При жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов 16 команд будут разделены на две корзины. Сеяными станут победители своих групп - "Барселона", действующий победитель Лиги чемпионов "Реал" (оба - Испания), "Бавария", дортмундская "Боруссия" (оба - Германия), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Сити" (Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Порту" (Португалия). Их соперниками станут занявшие вторые места в своих группах "Аякс" (Голландия), "Атлетико" (Испания), "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Лион" (Франция), "Рома" (Италия), "Шальке" (Германия).

Как и в Лиге Европы, друг против друга не смогут сыграть клубы, выступавшие в одной группе, а также соперники из одной страны. Сеяные команды первые матчи проведут на выезде 12 и 13 февраля, а также 19 и 20 февраля, ответные - 5 и 6 марта, а также 12 и 13 марта.

Жеребьевка 1/8 финала начнется в 13.00 по киевскому времени. Финал турнира пройдет 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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