Стал известен победитель Golden Boy 2018

Новости спорта: Де Лигт обогнал Клюйверта в голосовании на Golden Boy.

Защитник Аякса Маттейс де Лигт получил больше всех голосов в борьбе за награду лучшему молодому игроку 2018 года — Golden Boy, которую учредило издание Tuttosport.

В лидерах голосования был Джастин Клюйверт из Ромы. Читатели Tuttosport больше всего голосовали именно за Клюйверта. Однако после общего голосования, где принимали участие журналисты 35 самых больших европейских изданий, де Лигт опередил своего соотечественника из Ромы.

Де Лигт получит награду Golden Boy на специальной церемонии, которая состоится 17-го декабря в Турине. Также нидерландец уже появился на обложке свежего выпуска Tuttosport.

На награду претендовали Патрик Кутроне (Милан), Винисиус Жуниор (Реал), Джастин Клюйверт (Рома) и Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль).

На счету Де Лигта в нынешнем сезоне 27 матчей, в которых он забил три мяча и отдал один голевой пас.