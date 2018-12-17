Эмери прокомментировал поражение Арсенала от Саутгемптона

Новости спорта: Унаи Эмери считает, что конкуренты Арсенала в борьбе за топ-4 очень хороши.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал поражение своих подопечных от Саутгемптона (2:3) в 17-м туре АПЛ.

"Мы могли уступить когда угодно, и это случилось сегодня. Но если не побеждать в таких играх, как в матче с Саутгемптоном, то нам не попасть в топ-4. Мы 22 матча шли без поражений и были лишь пятые в таблице. Это говорит о том, что другие команды очень хороши", — начал Эмери.

"Другие, как правило, побеждают, а нам нужно идти своим путем и продолжать строить команду. Задача — быть вверху, но знаем, что это нелегко, поскольку наши конкуренты очень сильны. Нам надо быть требовательными к самим себе", — сказал наставник после матча.

Саутгемптон прервал серию Арсенала из 22 матчей без поражений. До игры со "святыми" команда Унаи Эмери последний раз проигрывала в августе в матче с Челси (2:3).