Лунин может сыграть против Реала

Новости спорта: Андрей Лунин может получить разрешение сыграть за "Леганес" против "Реала".

Украинский голкипер Андрей Лунин может получить разрешение сыграть за свою испанскую команду "Леганес" в матче против мадридского "Реала".

Андрей Лунин может выйти на поле во встрече "Леганеса" с "Реалом" в 1/8 финала Кубка Испании. Об этом сообщает AS.

По условиям арендного контракта с "Леганесом" Лунин не имеет права играть против своего клуба "Реал", однако в данном случае мадридцы планируют сделать исключение из-за того, что украинский вратарь получает очень мало игровой практики.

К слову, по результатам жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании "Леганесу" выпало сыграть против "Реала". Первые матчи состоятся 8, 9 и 10 января 2019 года, а ответные - через неделю.

Напомним, Лунин дебютировал за "Леганес" в матче Кубка Испании, в котором пропустил 2 мяча от "Райо Вальекано". В чемпионате Испании (Ла Лиге) Лунин дебютировал в 12-м туре в матче с "Жироной", когда заменил в конце игры травмированного голкипера Куэльяра.