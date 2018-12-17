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Ротань: Тренировать сборную Украины? Когда-то такое может быть

Ротань: Тренировать сборную Украины? Когда-то такое может быть
16:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Один из рекордсменов в выступлениях за сборную Украины по футболу (100 матчей) Руслан Ротань рассказал о своем новом жизненном этапе.

Руслан Ротань, в частности, отметил, что его карьера игрока осталась в книге "Руслан Ротань. #29", презентация которой состоялась на днях, и сейчас начинается новый этап – тренерский.

"Да, моя карьера игрока осталась в книге, а сейчас начался новый жизненный этап. Карьеру я закончил фактически в Киеве, в "Динамо". Поэтому, несмотря на то, что я мало играл и, может, не помог команде так, как хотелось, спасибо болельщикам "Динамо" за теплую поддержку.

Тренировать сборную Украины? Когда-то такое может быть. Самое главное - я мечтаю стать хорошим тренером. Я только в начале этого пути. Впереди много работы, многому еще предстоит научиться. В моей карьере футболиста были авторитетные специалисты, мне есть на кого равняться. Я постараюсь стать успешным специалистом и достигать хороших результатов.

Считаю, у сборной Украины сейчас правильный вектор развития, а Андрей Шевченко качественно готовит команду, которая добивается результата. Приятно смотреть на игру сборной, есть рисунок. Значит, все делается правильно. Уже скоро команда стартует в отборочном турнире Евро-2020. Уверен, у нее хорошие шансы в решении своих задач", - цитирует Ротаня пресс-служба Федерации футбола Украины.

Напомним, на днях ассистент главного тренера донецкого "Олимпика" Руслан Ротань представил свою автобиографическую книгу. Презентация книги "Руслан Ротань: #29" состоялась 12 декабря в здании Днепропетровской областной администрации.

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ФК Днепр, Сборная Украины, ФК Олимпик, Руслан Ротань.
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