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Мораес: Цыганков - мой друг и преследователь в гонке бомбардиров

Мораес: Цыганков - мой друг и преследователь в гонке бомбардиров
18:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Бразильский форвард подводит итоги первой части чемпионата.

Бразильский нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес в эфире канала "Футбол 1" рассказал о первой части сезона 2018/19.

- Исмаили и Тайсон своими передачами делают мою футбольную жизнь легче. Тот же гол в домашнем матче против «Динамо» – это заслуга Тайсона, он сделал 70% работы, создал для меня такой шанс.

Знаю, что мой ближайший преследователь в бомбардирской гонке – Цыганков. Это мой друг. Но самое важное для меня – это выиграть чемпионство.

По матчу «Шахтер» – «Лион», во втором тайме был момент, когда Тайсон дал мне пас. Я хотел поразить ворота соперника, но не смог. После игры думал, почему не воспользовался этим моментом. Этот эпизод держится в моей голове и сейчас, – сказал Мораес.

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ФК Шахтер, УПЛ, Жуниор Мораес, Виктор Цыганков.
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