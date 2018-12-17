Петряк забил гол за "Ференцварош" в чемпионате Венгрии

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины по футболу Иван Петряк отметился голом за свою венгерскую команду "Ференцварош".

Иван Петряк вышел со старта в центральном матче 18-го тура чемпионата Венгрии-2018/19 "Види" - "Ференцварош". Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Украинский футболист отыграл в этом поединке весь матч и отличился забитым мячом.

Хозяева поля, вторая команда в турнирной таблице - "Види", отпраздновали победу со счетом 2:1, впрочем, даже поражение не пошатнуло лидерских позиций "Ференцвароша". Команда Сергея Реброва продолжает удерживать 1-е место, опережая "Види" на 8 очков.

Отметим, что в нынешнем сезоне Иван Петряк провел в составе "Ференцвароша" 21 матч, забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач.