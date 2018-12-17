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Месси первым в Европе оформил дабл-дабл

Месси первым в Европе оформил дабл-дабл
12:46 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Лидер "Барселоны" Лионель Месси провел феноменальный поединок против "Леванте" (5:0).

Аргентинский футболист забил три гола и отдал две результативные матчи.

Разумеется, сами по себе эти показатели впечатляют, но они также указывают и на другие неординарные достижения Месси.

Аргентинец стал первым игроком топ-5 лиг с двузначными показателями голов (14) и ассистов (10) в этом сезоне. Также, с 14 голами Месси – лучший бомбардир в топ-5 лигах.

Это был только третий матч Месси в карьере с тремя голами и двумя результативными передачами. Ранее это случалось в играх с "Альмерией" (2010) и "Осасуной" (2011).

Месси сделал 31-й хет-трик в Ла Лиге и 43-й всего в "Барселоне". Всеиспанский рекорд пока принадлежит Криштиану Роналду (44 хет-трика).

Первым результативным действием Месси в поединке с "Леванте" стал гениальный голевой пас на Суареса. Месси ассистировал уругвайцу уже 29 раз, больше любому другому одноклубнику в карьере.

На двоих Месси и Суарес забили в этом розыгрыше чемпионата Испании 25 голов. Это больше, чем все игроки "Реала" и "Атлетико" вместе взятые (24).

Лидер "Барселоны" забивал 50 и больше голов в восьми из девяти последних календарных годов.

И наконец Месси обошел Хави по количеству побед вместе с "Барселоной" в чемпионате Испании – 323.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Ла Лига, Примера.
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