Новости спорта: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.

В Ньоне (Швейцария) подошла к концу церемония, на которой состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды были разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест. Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, не могли сыграть между собой в первом раунде плей-офф ЛЧ.

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

«Шальке-04» — «Манчестер Сити»

«Атлетико» — «Ювентус»

«Манчестер Юнайтед» — «Пари Сен-Жермен»

«Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия» (Дортмунд)

«Лион» — «Барселона»

«Рома» — «Порту»

«Аякс» — «Реал»

«Ливерпуль» — «Бавария»

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 12, 13, 19 и 20 февраля. Ответные встречи пройдут 5, 6, 12 и 13 марта. 15 марта восемь сильнейших команд узнают своих соперников по 1/4 финала турнира по итогам очередной жеребьёвки.