Определился соперник Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы

Новости спорта: Донецкий Шахтер сыграет с немецким Айнтрахтом в матче 1/16 финала Лиги Европы.

В швейцарском Ньоне сегодня, 17 декабря, завершилась жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. По ее итогам донецкий Шахтер, оказавшийся среди несеяных команд, будет противостоять Айнтрахту Франкфурт.

Оппонентами "горняков" могли стать Арсенал, Айнтрахт, Бенфика, Валенсия, Динамо Загреб, Зальцбург, Интер, Наполи, Челси, Севилья, Генк, Вильярреал, Байер, Бетис.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 14 и 21/22 февраля. Финал Лиги Европы 2018/19 пройдет 29 мая в Баку.

К слову, УЕФА развел команды из Украины и России при жеребьевке. Таким образом Динамо не смогло бы сыграть против Краснодара, а Шахтер – против Зенита.

Напомним, Шахтер оказался в 1/16 финала Лиги Европы после вылета из Лиги чемпионов. Дончане заняли 3 место в группе F, набрав 6 очков в квартете с Манчестер Сити, Лионом и Хоффенхаймом