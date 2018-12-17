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Динамо узнало соперника в 1/16 финала Лиги Европы

Динамо узнало соперника в 1/16 финала Лиги Европы
14:35 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Киевское Динамо сыграет с Олимпиакосом в 1/16 финала Лиги Европы.

В швейцарском Ньоне сегодня, 17 декабря, завершилась жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. По ее итогам киевское Динамо, которое оказалось среди сеяных команд, будет противостоять Олимпиакосу.

Оппонентами киевлян могли стать Брюгге, Виктория, Галатасарай, Спортинг, Фенербахче, БАТЭ, Мальме, Лацио, Рапид, Цюрих, Олимпиакос, Селтик и Славия.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 14 и 21/22 февраля. Финал Лиги Европы 2018/19 пройдет 29 мая в Баку.

К слову, УЕФА развел команды из Украины и России при жеребьевке. Таким образом Динамо не смогло бы сыграть против Краснодара, а Шахтер – против Зенита.

Напомним, Динамо пробилось в 1/16 финала Лиги Европы благодаря первому месту в группе K. Подопечные Александра Хацкевича набрали 11 очков и опередили Ренн, Астану и Яблонец.

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола.
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