"Нам будет сложно": Легенда Ювентуса - о результатах жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

Новости спорта: Легендарный футболист Ювентуса Павел Недвед поделился ожиданиями от предстоящей игры против Атлетико.

Директор Ювентуса Павел Недвед прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 Лиги Чемпионов.

"Атлетико — очень сбалансированная команда, играть с ними невероятно сложно. Они умеют глубоко обороняться и всегда могут создать опасность у чужих ворот благодаря Диего Косте и Антуану Гризманну" — заявил Павел.

"Нам достался сильнейший соперник из числа несеянных, поэтому мы не очень довольны результатом жеребьевки. Я жду два боевых матча, в которых голов будет не много".

"У нас очень сильная команда и мы уверены в своих силах. Криштиану рожден для Лиги Чемпионов, но мы рассчитываем не только на него" — подытожил Недвед.