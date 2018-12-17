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Наставник Лиона: Нам по силам пройти Барселону

Наставник Лиона: Нам по силам пройти Барселону
16:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наставник Лиона считает, что его команде по силам пройти Барселону.

Наставник французского «Лиона» Бруно Женезио отреагировал на результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. По ее итогам стало известно, что «Лион» встретится с каталонской «Барселоной».

«Барселона» — один из самых тяжёлых вариантов. Мы намерены показать свой лучший футбол. Нас ожидают два великолепных матча, нам по силам добиться положительного результате в обеих встречах», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, на групповом этапе Украину представлял донецкий «Шахтер», однако «горняки» после ничьи в последнем туре с «Лионом» (1:1) заняли третье место и вылетели в Лигу Европы.

Ранее стал известен соперник «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы.

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ФК Лион, Футбол, Новости футбола, Бруно Женезио.
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