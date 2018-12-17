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Вацко раскритиковал Фонсеку за матч против Лиона в Лиге чемпионов

Вацко раскритиковал Фонсеку за матч против Лиона в Лиге чемпионов
17:15 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Футбольный эксперт Виктор Вацко прокомментировал ничью Шахтера и Лиона в матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футбольный комментатор Виктор Вацко жестко раскритиковал наставника Шахтера Паулу Фонсеку за проваленный матч против Лиона в Лиге чемпионов.

"Если команда выходит на игру, в которой её устраивает только победа, и наносит лишь четыре удара по воротам соперника, то это явно не игра на победу.

Это тренерское решение. Не думаю, что команда сама отдала мяч оппоненту и принялась играть в футбол, который ей не свойственен. Мы на протяжении всей Лиги чемпионов слышим от Паулу Фонсеки, что у Шахтёра есть свой стиль, а у него – философия футбола. "Я никогда не буду играть в оборонительный футбол". Но то, что мы увидели в поединке против Лиона... Это же не Манчестер Сити, правильно?

Есть украинский чемпион, который собрал в родных стенах 40 тысяч болельщиков. И команда играет перед этими людьми в тот футбол, который ей не свойственен. Шахтёр только оборонялся. Можно, конечно, играть на контратаках, но их тоже не было", – сказал Вацко в эфире программы Великий футбол на канале Футбол 1.

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ФК Шахтер, ФК Лион, Футбол, Новости футбола, Виктор Вацко.
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