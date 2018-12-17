Наставник Реала: Постараемся выиграть Клубный чемпионат мира

Новости спорта: Главный тренер Реала Сантьяго Солари хочет выиграть Клубный чемпионат мира два раза подряд.

"Для клуба большая радость и гордость быть здесь, ведь это значит что мы обладатели кубка Лиги Чемпионов. Пребывание на клубном чемпионате мира фантастично и мы надеемся выиграть этот кубок снова" — заявил Солари.

Главный тренер Реала следил за развитием турнира, но он больше был сконцентрирован на последних матчах команды, в особенности на матче против Райо Вальекано(1:0).

"Всегда важно прийти на турнир с победой в последнем своем матче. Мы смотрели клубный чемпионат мира по телевизору и теперь счастливы, что примем в нем участие. До недавних пор нас беспокоил матч против Райо, а теперь мы можем полноценно думать о предстоящей игре" — завершил аргентинский наставник.

Реал в среду, 19 декабря, сыграет полуфинальный матч КЧМ против команды Касима Антлерс