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Фонсека - о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

Фонсека - о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
18:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Наставник Шахтера прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы.

Главный тренер донецкого Шахтера высказался о следующем сопернике “горняков” в еврокубках – Айнтрахте.

“С самого начала знали, что простых и слабых соперников не будет. Все, кто принимает участие в этом турнире, сильны. Нам попалась отличная немецкая команда. С Айнтрахтом будет тяжелое противостояние, как и с любым коллективом из Германии.

Нам достался сильный оппонент, победивший в 6 поединках своей группы. Особенно нужно принять во внимание, что они одолели Марсель со счетом 4:0, а также Лацио – 4:1. А это, возможно, одни из лучших команд своих чемпионатов. Поэтому готовимся к противостоянию с опасным соперником, результаты которого в Лиге Европы говорят сами за себя.

Сложно сравнивать их с Хоффенхаймом, потому что пока мы глубоко не изучали эту команду. В любом случае все немецкие клубы сильны в переходах в атаку, сильны физически. Но на данный момент трудно проводить параллели с Хоффенхаймом”,- приводит слова Фонсеки официальный сайт Шахтера.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола, Пауло Фонсека.
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