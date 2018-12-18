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Экс-форвард Шахтера может перейти в стан соперника Динамо в Лиге Европы

Экс-форвард Шахтера может перейти в стан соперника Динамо в Лиге Европы
07:28 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Бывшим игроком "Шахтера" интересуется соперник киевского "Динамо" по 1/16 финала Лиги Европы

Аргентинский форвард «Бенфики» Факундо Феррейра во время зимнего трансферного окна может усилить греческий «Олимпиакос», который стал соперником киевского «Динамо» на стадии 1/16 финала.

Отметим, что Феррейра в текущем сезоне практически не появляется на поле. Всего он сыграл в семи матчах, в которых отличился одним голом. Последний раз Факундо выходил на поле в футболке «Бенфики» 25-го августа против «Спортинга» (1:1).

Напомним, Феррейра защищал цвета донецкого «Шахтера» в период с 2013 по 2018 годы. За это время аргентинец сыграл 115 матчей, забил 60 голов и отдал 12 результативных передач.

Текущий контракт Факундо с «Бенфикой» рассчитан до лета 2022 года.

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ФК Шахтер, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола, Факундо Феррейра.
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