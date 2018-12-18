Экс-тренер Динамо: На жребий грех жаловаться

Новости спорта: Экс-тренер киевлян Йожеф Сабо надеется, что команда Хацкевича сможет выйти в 1/8 финала

Экс-игрок и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился впечатлением от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в результате которой соперником "бело-синих" стал греческий "Олимпиакос". Первый матч команды проведут 14 февраля в Греции, а ответная встреча пройдет 21 февраля в Киеве.

"Считаю, что "Олимпиакос" – это не топ-команда. Поэтому на жребий динамовцам грех жаловаться. Однако, следует помнить, что, несмотря на трудности, которые испытывает "Олимпиакос" в последнее время, – это серьезный клуб. Тем более, что сразиться с греками "Динамо" придется в феврале – самом неудобном месяце для украинских команд.

Очевидно ведь, что в корзине, из которой доставали шары с именами возможных соперников киевлян, были клубы помощнее, а главное, очень неудобные по стилю для "Динамо", особенно, немецкие. Будем надеяться, что "бело-синие" без проблем пройдут "Олимпиакос" и выйдут в 1/8 финала. Теперь, я очень на это рассчитываю", – отметил Йожеф Сабо.

Напомним, киевское "Динамо" завершило год поражением от "Яблонца", но этот матч уже ничего не решал – киевляне досрочно гарантировали себе первое место в группе Лиги Европы.