Скачать
Вторник, 18.12.2018
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
Самые популярные спортсмены мира в Google 2018
В Киеве прошел яркий вечер WWFC 13 с главным боем Долидзе - Пастернак
В Киеве прошел яркий вечер WWFC 13 с главным боем Долидзе - Пастернак
Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала
Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала

Экс-тренер Динамо: На жребий грех жаловаться

Экс-тренер Динамо: На жребий грех жаловаться
07:46 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Экс-тренер киевлян Йожеф Сабо надеется, что команда Хацкевича сможет выйти в 1/8 финала

Экс-игрок и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился впечатлением от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в результате которой соперником "бело-синих" стал греческий "Олимпиакос". Первый матч команды проведут 14 февраля в Греции, а ответная встреча пройдет 21 февраля в Киеве.

"Считаю, что "Олимпиакос" – это не топ-команда. Поэтому на жребий динамовцам грех жаловаться. Однако, следует помнить, что, несмотря на трудности, которые испытывает "Олимпиакос" в последнее время, – это серьезный клуб. Тем более, что сразиться с греками "Динамо" придется в феврале – самом неудобном месяце для украинских команд.

Очевидно ведь, что в корзине, из которой доставали шары с именами возможных соперников киевлян, были клубы помощнее, а главное, очень неудобные по стилю для "Динамо", особенно, немецкие. Будем надеяться, что "бело-синие" без проблем пройдут "Олимпиакос" и выйдут в 1/8 финала. Теперь, я очень на это рассчитываю", – отметил Йожеф Сабо.

Напомним, киевское "Динамо" завершило год поражением от "Яблонца", но этот матч уже ничего не решал – киевляне досрочно гарантировали себе первое место в группе Лиги Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Олимпиакос, Футбол, Йожеф Сабо, Новости футбола.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно время начала матчей украинских клубов в Лиге Европы
02 Ломаченко рассказал о самом тяжелом бое в карьере
03 Джошуа хочет провести бой против Уайлдера
04 Тайсон забил невероятный гол в ворота легенды Милана (Видео)
05 Матч Олимпиакос - Динамо может пройти без зрителей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь