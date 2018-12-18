Потенциальный новичок Динамо забил лучший гол месяца в чемпионате Словакии

Новости спорта: Форвард Вакун Байо, которым интересуется Динамо забил лучший гол месяца в чемпионате Словакии.

Форвард ДАК 1904 Вакун Байо, который зимой может стать игроком киевского Динамо, забил фантастический гол в чемпионате Словакии, ставший лучшим мячом месяца.

Вакун Байо, который является трансферной целью киевского Динамо на зимнее межсезонье, отличился невероятным взятием ворот, которое в итоге признали лучшим голом месяца, сообщает официальный сайт ДАК 1904.

Видео гола:

Клубная страница в Фейсбуке пошутила, что теперь они имеют своего кандидата на премию Пушкаша, которая представляется автору лучшего гола года по версии ФИФА.

Ранее сообщалось, что Динамо хочет приобрести форварда Виллема II Франа Соля, но в итоге отказалось от этой идеи.