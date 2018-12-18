Агент Селезнева рассказал о будущем украинского футболиста

Новости спорта: Опытный украинский нападающий находится в поисках нового клуба.

«Ходит много слухов и мифов о том, что Женя уже подписал контракт с Ризеспором, — заявил Пироженко на своей странице в Facebook. — Ничего мы не подписали. Это один из 5-6 клубов, которые мы имеем на данный момент.

Мы до конца пытаемся довести дело с Галатасараем — ту задачу, которую мы поставили два года назад. Насколько я знаю, уже напечатаны футболки с именем Селезнева.

33-летний Селезнев не может остаться в Акхисаре из-за открытого конфликта с главным тренером команды. В услугах Евгения помимо Галатасарая заинтересованы Ризеспор и Гезтепе.

На данный момент Галатасарай занимает 7 место в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков после 15 туров.

В нынешнем сезоне Селезнев провел 13 матчей за Акхисар во всех турнирах, забив при этом 4 мяча.