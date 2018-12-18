Заваров: Греки не очень любят мороз

Новости спорта: Легенда киевского Динамо – о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Легендарный игрок киевского Динамо, а ныне селекционер клуба Александр Заваров прокомментировал результаты жеребьевки стадии 1/16 Лиги Европы, на которой Динамо встретится с Олимпиакосом.

"К Олимпиакосу нужно отнестись серьезно, отбросить все впечатления от удачных и неудачных матчей, оставив их в прошлом сезоне, а в новый год войти с новыми силами, отдохнув психологически и морально. Ответный матч будет в Киеве, а греки не очень любят мороз, поэтому все должно быть хорошо. Главное – пережить зимний период сразу после межсезонья, пока команда будет набирать игровой тонус, дальше должно быть легче. Надеюсь, все получится", – цитирует Заварова официальный сайт Динамо.

Ранее своими впечатлениями от жеребьевки поделились главный тренер команды Александр Хацкевич и полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский.