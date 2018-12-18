Хацкевич - о возможных потерях Динамо в зимнее трансферное окно

Новости спорта: Главный тренер "Динамо" – об интересе к футболистам столичной команды

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич признался, что некоторые клубы проявляют интерес к игрокам столичной команды.

«На наших футболистов есть спрос, мы также хотим усилить некоторые позиции. Мы работаем. Новые позиции я вам не скажу, это нападающий.

Есть интерес к нашим футболистам. Все-таки у нас и так достаточно молодая команда, не хотелось бы кого-то еще и потерять из футболистов, которые провели этот год. Но это жизнь, как она распорядится мы узнаем только когда трансферное окно закроется», – сказал Хацкевич.

Ранее сообщалось, что «Динамо» готово продать зимой Цыганкова за 20 млн евро.