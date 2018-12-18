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"Соперник очень серьезный": Матвиенко - о жеребьевке Лиги Европы

&quot;Соперник очень серьезный&quot;: Матвиенко - о жеребьевке Лиги Европы
11:50 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко - о будущем сопернике в плей-офф Лиги Европы

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «горняки» получили в соперники «Айнтрахт».

«Соперник очень серьезный, немецкая команда. Мы уже сталкивались в Лиге чемпионов с «Хоффенхаймом». Знаем, что такие команды очень сильны и доставляют большие неприятности.

Наверное, на этой стадии у всех команд шансы равны. Игра дома, игра на выезде – каждый сыграет при своих болельщиках, шансы пятьдесят на пятьдесят», – сказал Матвиенко в интервью телеканалу «Футбол 1».

Напомним, первый матч пройдет 14 февраля в Украине, ответный – 21 числа того же месяца в Германии.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола, Николай Матвиенко.
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