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Месси установил еще один уникальный рекорд в составе Барселоны

Месси установил еще один уникальный рекорд в составе Барселоны
11:57 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Первая победа Лионеля в составе "Барселоны" датируется еще далеким 2004 годом.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил новое достижение клуба в матче 16-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (5:0). По информации официального Twitter Примеры, эта победа стала 323-й в карьере аргентинского форварда "блаугранас" в чемпионате Испании. Таким образом, Лионель Месси стал рекордсменом по этому показателю, опередив Хави, у которого на счету 322 победы.

При этом первая победа Лионеля датируется еще далеким 2004 годом, когда "Барселона" минимально одолела "Эспаньол" (1:0).

Отметим, что аргентинец является лучшим бомбардиром в истории барселонской команды. В его активе 572 гола. Кстати, ранее мы писали, что Месси первым в мире забил 50 голов в 2018 году.

Напомним, что в нынешнем сезоне форвард провел за каталонский клуб 14 матчей и забил 14 голов. После 16 тура "Барселона" набрала 34 очка и лидирует в чемпионате Испании.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола.
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