Анри: Надеюсь, скоро будет первая домашняя победа

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри заявил, что ожидает первой домашней победы своего клуба. Специалиста цитирует пресс-служба французского клуба.
«Я говорил после матча против «Боруссии» — поражения случаются, но проигрывать таким образом, как это сделали мы в матче с «Лионом» — это неприемлемо. Надеюсь, что такого больше не будет. Не стоит опускать руки.
Я жду реакции своих подопечных на последние результаты в матче против «Лорьяна», но еще больше я жду первую домашнюю победу. В составе будут серьезные изменения, мы задействуем большое количество молодых игроков. У нас есть полтора дня, чтобы хорошо подготовиться.
Трансферное окно? У нас есть некоторые варианты, мы продолжаем поиски, как и остальные клубы. Не важно, вверху таблицы ты находишься, или в низу, ты хочешь усилить свой состав».