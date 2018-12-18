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Анри: Надеюсь, скоро будет первая домашняя победа

Анри: Надеюсь, скоро будет первая домашняя победа
12:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наставник Монако Тьерри Анри пока не может одержать первую домашнюю победу во главе французского клуба.

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри заявил, что ожидает первой домашней победы своего клуба. Специалиста цитирует пресс-служба французского клуба.

«Я говорил после матча против «Боруссии» — поражения случаются, но проигрывать таким образом, как это сделали мы в матче с «Лионом» — это неприемлемо. Надеюсь, что такого больше не будет. Не стоит опускать руки.

Я жду реакции своих подопечных на последние результаты в матче против «Лорьяна», но еще больше я жду первую домашнюю победу. В составе будут серьезные изменения, мы задействуем большое количество молодых игроков. У нас есть полтора дня, чтобы хорошо подготовиться.

Трансферное окно? У нас есть некоторые варианты, мы продолжаем поиски, как и остальные клубы. Не важно, вверху таблицы ты находишься, или в низу, ты хочешь усилить свой состав».

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Футбол, ФК Лорьян, ФК Монако, Тьерри Анри, Новости футбола.
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