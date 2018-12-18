Скачать
Вторник, 18.12.2018
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову

"Шахтер – фаворит": Экс-тренер сборной Украины - о жеребьевке Лиги Европы

&quot;Шахтер – фаворит&quot;: Экс-тренер сборной Украины - о жеребьевке Лиги Европы
13:01 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Йожеф Сабо сделал свой прогноз на матчи между Шахтером и Айнтрахтом.

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением относительно предстоящего противостояния между Шахтером и Айнтрахтом.

"Немцев Шахтеру стоит опасаться. Это очень сильный соперник для команды Паулу Фонсеки. Немецкие клубы для любой команды будут тяжелым оппонентом.

Невероятная игровая дисциплина, строгая организация игры и невероятная самоотдача на протяжении всего матча – Шахтеру придется столкнуться со всеми этими моментами.

Тем не менее, не следует считать Айнтрахт топ-соперником для горняков, который им достался в жеребьевке. Я считаю фаворитом этой пары все-таки Шахтер, у которого есть все шансы и предпосылки пройти немецкий барьер", – цитирует Сабо Команда №1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа хочет провести бой против Уайлдера
02 Стивенсон частично парализован после боя с Гвоздиком
03 Ломаченко рассказал о самом тяжелом бое в карьере
04 Стало известно время начала матчей украинских клубов в Лиге Европы
05 Тайсон забил невероятный гол в ворота легенды Милана (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь