"Шахтер – фаворит": Экс-тренер сборной Украины - о жеребьевке Лиги Европы

Новости спорта: Йожеф Сабо сделал свой прогноз на матчи между Шахтером и Айнтрахтом.

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением относительно предстоящего противостояния между Шахтером и Айнтрахтом.

"Немцев Шахтеру стоит опасаться. Это очень сильный соперник для команды Паулу Фонсеки. Немецкие клубы для любой команды будут тяжелым оппонентом.

Невероятная игровая дисциплина, строгая организация игры и невероятная самоотдача на протяжении всего матча – Шахтеру придется столкнуться со всеми этими моментами.

Тем не менее, не следует считать Айнтрахт топ-соперником для горняков, который им достался в жеребьевке. Я считаю фаворитом этой пары все-таки Шахтер, у которого есть все шансы и предпосылки пройти немецкий барьер", – цитирует Сабо Команда №1.