Погба отреагировал на увольнение Моуриньо

Новости спорта: Француз явно не грустит из-за отставки тренера.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба в своем Твиттере опубликовал пост сразу же после увольнения главного тренера Жозе Моуриньо из клуба.

«Придумай название», — так француз подписал свое фото.

Через некоторое время футболист удалил свой пост из соц сетей.

В нынешнем сезоне у Погба и Моуриньо не сложились отношения: летом португалец отказался продавать француза, а по ходу сезона у тренера и игрока постоянно возникали конфликты. В последних матчах Погба оказывался на скамейке для запасных.

Манчестер Юнайтед занимает лишь 6 место в турнирной таблице АПЛ и отстает от лидирующего Ливерпуля на 19 очков.