"Нам нужна свежая кровь": Рианчо рассказал об уходе из Динамо

Новости спорта: Испанский специалист Рауль Рианчо рассказал всю правду об уходе из Динамо и сборной Украины.

Бывший член тренерского штаба «Динамо» Рауль Рианчо рассказал о причинах ухода из киевского клуба.

– Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказывал: однажды вы пришли к нему в кабинет и начали рассказывать, как формировать команду. Ему не понравилось, что вы пришли без Реброва. Как было на самом деле?

– Это правда, я пошел к нему в кабинет, но перед этим у нас был разговор с Ребровым. Я говорил: «Мы выиграли второй чемпионат подряд, но пять наших игроков (украинцев и легионеров) находятся в зоне комфорта. Я не вижу от них нужной отдачи, нам нужна свежая кровь и люди, которые мечтают о победах». Ребров ответил: «Я говорил с президентом, это невозможно». Тогда к Суркису пошел я, и Ребров об этом знал. В кабинете президента я сказал: «Нам нужны четыре-пять новичков на места тех игроков, команда выжата. Либо меняйте пять футболистов, либо убирайте тренеров, с такой командой невозможно решать задачи». Суркис сказал, что не может убрать тех игроков, и предложил мне новый улучшенный контракт, я отказался: «Нет, я не бандит, я не дам результат с такой командой и не хочу тебя обманывать».

– И все же, Ребров и Шевченко могли думать, что вы заходите на их территорию?

– Не думаю, что так считает Ребров. Мне он об этом ничего не говорил, но у нас хорошие отношения, мы общаемся, недавно он звонил мне из Венгрии (Ребров тренирует «Ференцварош» – прим.): «Привет, дружище, как поживаешь?». Мы поздравляем друг друга с днем рождения и Новым годом, говорим на русском. С Шевченко отношения нормальные, профессиональные, мы не друзья.

Напомним, Рауль Рианчо работал в «Динамо» с 2014-го по 2016-й годы.